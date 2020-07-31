بارزاني يستشهد ببيت للمتنبي في استذكار إبادة صدّام 8 آلاف من عشيرته

2020/07/31 | 12:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان استذكر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الجمعة، الذكرى السابعة والثلاثين على حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي ارتكبها النظام الصدامي ضد عشيرة البارزانيين.وقال بارزاني في بيان، “تتزامن هذه الذكرى مع إحياء عيد الأضحى.في هذه المناسبة الأليمة تختلط أفراح العيد مع الحزن الشديد على فقدان الأعزاء وفراقهم، وقصيدة الشاعر المتنبي التي تبدأ […]

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