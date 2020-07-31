2020/07/31 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني: العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).