2020/07/31 | 12:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدمير عجلتين لعناصر التنظيم أثناء واجب أمني في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير عجلتين لعناصر التنظيم أثناء واجب أمني في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير عجلتين لعناصر التنظيم أثناء واجب أمني في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).