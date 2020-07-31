بعد تحقيق مكاسب ضخمة… “أبل” تؤجل إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة

2020/07/31 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة “أبل” ستؤجل إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة لعدة أسابيع عن الموعد المعتاد.فبحسب ما نقله موقع “بلومبرغ” الأمريكي نقلا عن المدير المالي للشركة، لوكا مايستري، فإن “أبل” ستؤجل إطلاق هواتف “آيفون” لعدة أسابيع عن الموعد المعتاد الذي تقدم فيه في كل عام أحدث هواتفها.قال مايستري في […]

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