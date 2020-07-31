كهرباء البصرة تعلن إضافة “ميغات” جديدة وبانتظار أخرى: انقطاع التيار ليس بسبب الإنتاج!

2020/07/31 | 12:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مديرية كهرباء البصرة اليوم الجمعة إضافة 450 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية.وقالت المديرية في تصريح للوكالة الرسمية إنه يجري التنسيق مع الجانب الإيراني لاستلام 200 ميغا واط إضافية، فيما جرى إضافة 450 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية”.وأضافت: “سيتم إعادة 200 ميغا واط من محطة شط البصرة الغازية”.وأشارت إلى […]

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