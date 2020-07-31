اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر من داعش في كركوك

2020/07/31 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، الاشتباك مع عناصر إرهابية خلال تنفيذ واجب أمني في كركوك.وقالت الخلية، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تشرع بواجب تفتيش في قريتي “البو صباح وغيده”، وتمكنت من تدمير عجلتين”.وأضافت، أن “العجلتين أحدهما تم تدميرها من قبل […]

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