كهرباء البصرة توضح بشأن انقطاع التيار وتعلن اضافة 450 ميكا واط الى منظومتها

2020/07/31 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إضافة 450 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية في الأيام المقبلة.وقال عضو مجلس الإدارة ومدير قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية علاء الموسوي لوكالة الأنباء العراقية: إنه "سيتم استلام وحدتين في السابع من شهر آب المقبل من محطة الزبير الغازية المسماة "شركة إيني" بواقع (250ميكا واط)، لافتاً إلى أن"هاتين الوحدتين ستنعشان واقع الكهرباء في المحافظة".وأضاف الموسوي أنه"تم التنسيق مع الجانب الإيراني لاستلام (200 ميكا واط ) إضافية ليصل العدد الإجمالي الذي سيتم استلامه خلال شهر آب المقبل من الجانب الإيراني و"شركة أيني" 450 ميكاواط. وأشار إلى أنه"سيتم إعادة (200 ميكا واط) بعد اثني عشر يوماً ،وسيتم استلامها من( محطة شط البصرة الغازية ) التي كانت تعاني من عطل تام "، مبيناً أن"هذه الكميات من الطاقة ستسهم في إنعاش الواقع والقطاع الكهربائي في المحافظة".وبين الموسوي أن"سبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر في محافظة البصرة والذي حصل في الفترة الأخيرة ،هو ليس بسبب الإنتاج ،وإنما بسبب خطوط نقل الكهرباء ،وأيضا هبوط الفولتية باستمرار نتيجة العطل الحاصل في المحطات وعدم استقرارها ،ما أدى الى أطفاء تام في التيار الكهربائي ، ولكن بإضافة الميكات الإضافية الى الشبكات الوطنية في محافظة البصرة سيتم تحسين وضع الكهرباء في عموم المحافظة خلال شهر آب المقبل .

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر محلي في محافظة المثنى، الجمعة (31 تموز 2020)، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري على طريق السماوة- قضاء الخضر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادثاً مرورياً أود بحياة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين ع

بغداد اليوم- بغداد

طالب موظفون في دوائر عدة من مؤسسات الدولة، الجمعة، 31 تموز، 2020، وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف كافة الى التدخل ومحاسبة اصحاب المنافذ الخاصة بسبب فرضهم عمولات كبيرة على الراتب.

وقال عدد منهم لـ(بغداد اليوم)، إننا &quo

بغداد اليوم- بابل

قرر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الجمعة، 31 تموز، 2020، تخفيف قيود الاغلاق والسماح بإعادة فتح المطاعم بعد عيد الاضحى، وفق ضوابط جديدة.

وقال السرياوي في تصريح صحفي، إنه"قرر السماح بإعادة افتتاح المطاعم بعد عيد الأضحى، م

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