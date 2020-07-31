مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث مروري في المثنى

2020/07/31 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر محلي في محافظة المثنى، الجمعة (31 تموز 2020)، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري على طريق السماوة- قضاء الخضر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حادثاً مرورياً أود بحياة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين على طريق السماوة- الخضر في محافظة المثنى".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إضافة 450 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية في الأيام المقبلة.

وقال عضو مجلس الإدارة ومدير قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية علاء الموسوي لوكالة الأنباء ال

بغداد اليوم- بغداد

طالب موظفون في دوائر عدة من مؤسسات الدولة، الجمعة، 31 تموز، 2020، وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف كافة الى التدخل ومحاسبة اصحاب المنافذ الخاصة بسبب فرضهم عمولات كبيرة على الراتب.

وقال عدد منهم لـ(بغداد اليوم)، إننا &quo

بغداد اليوم- بابل

قرر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، الجمعة، 31 تموز، 2020، تخفيف قيود الاغلاق والسماح بإعادة فتح المطاعم بعد عيد الاضحى، وفق ضوابط جديدة.

وقال السرياوي في تصريح صحفي، إنه"قرر السماح بإعادة افتتاح المطاعم بعد عيد الأضحى، م

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