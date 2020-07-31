دولة أوروبية تطلب “أكبر تعويضات” من إيران

2020/07/31 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن بلاده تسعى للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن الطائرة التي سقطت في إيران.وقال كوليبا إن المحادثات مع إيران والتي بدأت أمس لن تكون سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن الطائرة التي أسقطتها إيران.وأشار كوليبا بحسب بيان نشرته […]

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