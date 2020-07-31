الذهب يحقق أفضل أداء شهري في 4 سنوات ونصف

2020/07/31 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو 4 سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات أمريكية سلبية عن تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1967.53 دولار […]

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