الجمهوريون بالكونغرس الأميركي: ترمب لا يملك سلطة تأجيل الانتخابات الرئاسية

2020/07/31 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النواب الجمهوريون في الكونغرس الاميركي، ان رئيس البلاد لا يملك صلاحية تأخير موعد الانتخابات الرئاسية.

ورفض كل من رئيس الاكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ “ميتش مكونيل” ورئيس كتلة الاقلية في مجلس النواب “كيفن مكارثي”، مقترح الرئيس ترمب الذي كان قد طرحه في وقت سابق، وابدى من خلاله رغبته بتأجيل موعد الانتخابات المقرر اجراؤها في تشرين الثاني المقبل، مؤكدين ان الكونغرس يمثل الجهة الوحيدة التي تمتلك سلطة اتخاذ قرار من هذا القبيل.

وكان الرئيس ترمب قد أعرب عن رغبته بتأجيل السباق الرئاسي، موجها انتقادات الى مقترح التصويت عبر البريد، قائلا ان ذلك يتيح اكبر فرصة للتلاعب بالنتائج.

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