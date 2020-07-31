الكاظمي: عيد الأضحى حل مختلفاً.. نواجه تحديات وتراكمات

2020/07/31 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى التضامن من أجل تخطي التحديات وتراكمات السنين الماضية.وقال الكاظمي في تدوينة “يحلّ عيد الأضحى هذا العام مختلفاً عن الأعوام الماضية ونحن نواجه تحديات كثيرة و تراكمات سنين ماضية إلا أنه لايسعنا الا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات متطلعين لتأسيس لدولة تحكم بالعدل والمساواة لأن هذا ما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: عيد الأضحى حل مختلفاً..



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