2020/07/31 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة، الجمعة، انها بصدد إضافة 450 ميكاواط إلى المنظومة الوطنية في الأيام المقبلة.وقال عضو مجلس الإدارة ومدير قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية علاء الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه “سيتم استلام وحدتين في السابع من شهر آب المقبل من محطة الزبير الغازية المسماة “شركة إيني” بواقع (250ميكا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضافة 50 ميكاواط لكهرباء البصرة خلال أيام وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضافة 50 ميكاواط لكهرباء البصرة خلال أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إضافة 50 ميكاواط لكهرباء البصرة خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).