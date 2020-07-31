الكتاب الثاني من العقد الاجتماعي ، جون جاك روسو - زهير الخويلدي


الكتاب الثاني من العقد الاجتماعي ، جون جاك روسو - زهير الخويلدي
2020/07/31 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد وترجمة " القادة ، المغمورون بالأعمال ، لا يرون شيئاً لأنفسهم.

كتبة يحكمون الدولة.

"تمهيد:يرى جون جاك روسو في كتاب العقد الاجتماعي حالة الطبيعة هي حالة الإنسان عندما نتخلص منه ، بفرضية خيالية ، ما أعطاه المجتمع ، ولا سيما الروابط الاجتماعية.

الحالة المدنية: هي حالة المجتمع ، والحياة مشتركة.

ولكن يمكن أيضًا أن تكون سيادة القانون الناتجة عن العقد.

الأخلاق هي معرفة مفاهيم الخير والشر ......

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