الكتاب الثاني من العقد الاجتماعي ، جون جاك روسو - زهير الخويلدي

2020/07/31 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد وترجمة " القادة ، المغمورون بالأعمال ، لا يرون شيئاً لأنفسهم.



كتبة يحكمون الدولة.



"تمهيد:يرى جون جاك روسو في كتاب العقد الاجتماعي حالة الطبيعة هي حالة الإنسان عندما نتخلص منه ، بفرضية خيالية ، ما أعطاه المجتمع ، ولا سيما الروابط الاجتماعية.



الحالة المدنية: هي حالة المجتمع ، والحياة مشتركة.



ولكن يمكن أيضًا أن تكون سيادة القانون الناتجة عن العقد.



الأخلاق هي معرفة مفاهيم الخير والشر ......





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