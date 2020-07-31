تصريح ترامب له علاقة.. الدولار مهدد بأكبر انخفاض شهري منذ 10 سنوات!

2020/07/31 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات بعد أن واصل انخفاضه اليوم الجمعة.في وقت سجل “اليورو” أقوى مستوى له منذ آيار 2018 بعد أن لامس 1.19 دولار ليسجل أفضل أداء شهري منذ أيلول 2010.ويخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأميركي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء […]

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