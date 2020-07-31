بعد تحقيق مكاسب ضخمة… “أبل” تؤجل إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة

2020/07/31 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن شركة “أبل” ستؤجل إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة لعدة أسابيع عن الموعد المعتاد.

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