ناحية في ديالى تعلن اغلاق ملف النازحين وتؤكد: 3 اطواق امنية لحماية المناطق المحررة

2020/07/31 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ ديالى_اين]اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، اغلاق ملف عودة النازحين رسميا في ناحية شمال شرق المحافظة.

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