وزير النقل يوجه بمعاقبة المتسببين بتأخير الرحلات الجوية بمطار بغداد

2020/07/31 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير النقل ناصر الشبلي، بمحاسبة المقصرين عن تأخير الرحلات المغادرة من مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان لوزارة النقل، ان الشبلي توجه الى مطار بغداد الدولي، للاطلاع بشكل مباشر على ملابسات حادث تأخير رحلتي تركيا ولبنان، والوقوف على اسباب التأخير، وعدم تكرار تلك الظاهرة التي تعكر صفو رحلات المسافرين، مشددا على ضرورة ان يكون القانون نافذا على الجميع، من خلال الابتعاد عن المحاباة والمحسوبية في جميع مفاصل العمل.

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