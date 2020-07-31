عبر طائرة قطرية.. 72 عاملا كوريا جنوبيا يغادرون العراق الى بلادهم

2020/07/31 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عاد 72 عاملا كوريا جنوبيا صباح اليوم الجمعة على متن طائرة قطرية مستأجرة من العراق إلى كوريا الجنوبية.وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن الطائرة المستأجرة التابعة للخطوط الجوية القطرية التي غادرت بغداد في اليوم السابق لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين، وصلت إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول صباح اليوم.وتم تخصيص مقاعد […]

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