وزير الصحة يصل إلى ديالى ويفتتح مركز الشفاء الطبي

2020/07/31 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

وصل وزير الصحة، حسن التميمي، الجمعة، 31 تموز، 2020، إلى محافظة ديالى وافتتح مركز الشفاء الطبي بالمحافظة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التميمي وصل قضاء بعقوبة في محافظة ديالى وافتتح مركز الشفاء الطبي الثامن الذي جرى بناءه بتمويل واشراف العتبة الحسينية في مجمع مستشفى بعقوبة التعليمي في مركز المحافظة".

واضاف العزاوي، أن "المركز سيخصص لمعالجة مرضى فيروس كوروونا والذي انشى خلال 45 يوما ومجهز بالكثير من الاجهزة الطبية".

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة (31 تموز 2020)، بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً أن البلاد تواجه تحديات كثيرة ونتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة.

وقال الكاظمي في تغريدته عبر "تويتر"، وتابعتها (بغداد ال

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة (31 تموز 2020)، حقيقة الحديث عن وساطة بين إيران والسعودية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير موسوي في تصريح نقلته "أنباء فارس"، إن

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب في البرلمان آراس حبيب كريم، اليوم الجمعة، حول امكانية الذهاب نحو الانتخابات المبكرة في ظل حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بين خبير قانوني امكانية قيام الاخير بحل البرلمان للذهاب نحو صناديق الاقتراع.

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