الكاظمي: نواجه تحديات كثيرة ونتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة

2020/07/31 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة (31 تموز 2020)، بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً أن البلاد تواجه تحديات كثيرة ونتطلع لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة.

وقال الكاظمي في تغريدته عبر "تويتر"، وتابعتها (بغداد اليوم): "يحلّ عيد الأضحى هذا العام مختلفاً عن الأعوام الماضية ونحن نواجه تحديات كثيرة و تراكمات سنين ماضية".

وأضاف: "إلا أنه لا يسعنا الا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات متطلعين لتأسيس لدولة تحكم بالعدل والمساواة".

واختتم رئيس مجلس الوزراء تغريدته بالقول: " ليكن العيد فسحة أمل بغد أفضل، كل عام و اهلي وأبناء وطني العراقيين بألف خير".

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بغداد اليوم- ديالى

وصل وزير الصحة، حسن التميمي، الجمعة، 31 تموز، 2020، إلى محافظة ديالى وافتتح مركز الشفاء الطبي بالمحافظة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التميمي وصل قضاء بعقوبة في محافظة

بغداد اليوم- متابعة

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة (31 تموز 2020)، حقيقة الحديث عن وساطة بين إيران والسعودية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير موسوي في تصريح نقلته "أنباء فارس"، إن

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب في البرلمان آراس حبيب كريم، اليوم الجمعة، حول امكانية الذهاب نحو الانتخابات المبكرة في ظل حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بين خبير قانوني امكانية قيام الاخير بحل البرلمان للذهاب نحو صناديق الاقتراع.

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