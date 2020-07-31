النزاهة النيابية: لقاء مرتقب مع الكاظمي لمناقشة ملفات الفساد

2020/07/31 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات الفساد.

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