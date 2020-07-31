2020/07/31 | 13:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن لقاء قريب مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملفات الفساد.وقال عضو اللجنة النائب جواد الساعدي في تصريح صحفي، إن “هذا اللقاء يهدف إلى بحث البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، فضلاً عن مناقشة ملفات الفساد التابعة لعدد من الوزارات”، لافتاً إلى أن “ملفات الفساد كثيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء مرتقب بين الكاظمي والنزاهة النيابية لمناقشة ملفات الفساد وكالة تقدم الاخبارية.

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