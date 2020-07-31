انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 12.1% في الربع الثاني 2020

2020/07/31 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 12.1% في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصائيات بالمنطقة.

وتعد قراءة يوم الجمعة هي الأدنى منذ بدء التسجيل في عام 1995، وتقلصت أكبر اقتصادات المنطقة من رقمين خلال الفترة بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة الناجمة عن جائحة الفيروسات التاجية.

يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي الألماني انكمش الناتج بنسبة 10.1٪ ؛ كما انكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة 12.4٪ ؛ تراجعت فرنسا بنسبة 13.8٪.



وانكمشت إسبانيا بنسبة 18.5٪.

وشهدت الكتلة التي تضم 19 عضوًا والتي تشترك في عملة اليورو انخفاضًا بنسبة 3.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.





وانخفضت معدلات الناتج المحلي الإجمالي لكل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من 5٪ خلال تلك الفترة.

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