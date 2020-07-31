التطبيعية تقرر التريث في اختيار مدرب للمنتخب الأولمبي

2020/07/31 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قررت اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، التريث في اختيار مدرب جديد للمنتخب الأولمبي.وقال رئيس اللجنة اياد بنيان لـ /المعلومة/ إن “إدارة اللجنة قررت، التريث في تسمية مدرب جديد للمنتخب الأولمبي، بعد استقالة عبد الغني شهد”.وأضاف أن “اللجنة تركز في عملها الان على منتخب الشباب والمنتخب الوطني، لان استحقاقاتهم أصبحت […]

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