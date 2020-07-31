الاتحاد الكردستاني: قانون الانتخابات لن يمر دون التوافق السياسي

2020/07/31 | 13:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، ان قانون الانتخابات الجديدلن يمر دون التوافق السياسي.وقالت عضو الاتحاد ريزان الشيخ دلير في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكتل السياسية لازالت مختلفة فيما بينها بشأن الدوائر المتعددة ولم تصل الى حل نهائي”، لافتة الى ان “دون التوافق السياسي فان قانون الانتخابات لن يمر داخل البرلمان”.واضافت ان “نجاح […]

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