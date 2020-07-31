بالفيديو: مصريون يطوفون حول “كعبة مجسمة” في القاهرة!

2020/07/31 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مصريين بالطواف حول “كعبة مجسمة” في إحدى شوارع العاصمة المصرية القاهرة.وتندّر مدونون عبر موقع تويتر على الطائفين حول الكعبة المجسمة.مش كنتوا بتسألوا كان هيحصل ايه لو الكعبة في مصر؟ ادينا عملنا مش بس واحدة بنفسنا لا عملنا اتنين ومش بس كده كل […]

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