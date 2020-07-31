قائد الثورة يكشف عن دور الشهيدين (سليماني والمهندس) في التقريب بين ايران والعراق

2020/07/31 | 13:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي العلاقة بين القائدين الشهيدين قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس بانها ساهمت في التقريب بين ال...

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