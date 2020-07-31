-الأغاني-.. ديوان العرب - سعدون هليل

2020/07/31 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعدون_هليل هو ابو الفرج علي بن أحمد بن الهيثم بن مروان بن الحكم، ونسب أبي الفرج من ناحية أمه، فهو ينتسب إلى آل ثوابه، المعروفين في عصرهم بالكتابة والشعر، ولد أبو الفرج الاصفهاني سنة 897 م في أصفهان، ويقال انه بغدادي المنشأ والمسكن ومنهم من قال بسامراء، تعلم في الكوفة في فترة مبكرة من حياته وأخذ الحديث والتاريخ واللغة عن شيوخها الكبار، ثم رجع الى بغداد، وبدأ حياة عملية فاعلة، واتصل بشيوخ بغداد وعلمائها.



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