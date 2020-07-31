2020/07/31 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني تحليل خطاب الملك / Analyse du discourt du Roi وجهه الملك محمد السادس خطابا الى رعاياه بمناسبة مرور احدى و عشرين سنة على توليه الحكم .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل خطاب الملك - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعيد_الوجاني تحليل خطاب الملك / Analyse du discourt du Roi وجهه الملك محمد السادس خطابا الى رعاياه بمناسبة مرور احدى و عشرين سنة على توليه الحكم .
الخطاب لم يحمل جديدا ، ولا يختلف من حيث الشكل والمحتوى ، عن الخطابين السابقين لعيد العرش ، خطاب 30 يوليوز 2015 ، وخطاب الذكرى العشرين 2019 ......في خطاب 30 يوليوز 2015 قال الملك : " ....
كل ما تعيشونه يهمني .
ما يصيبكم يمسني .
ما يسعدكم يسعدني ، وما يش ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل خطاب الملك - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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