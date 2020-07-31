صحيفة بريطانية: السفير في العراق يتعرض لاستهداف إلكتروني!

2020/07/31 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدثت صحيفة تيلغراف البريطانية عن استهداف السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي من خلال حملة دعائية.وقالت الصحيفة هيكي يتعرض لاستهداف من خلال حملة دعائية مصورة تظهر صورة لوجهه الدموي.يأتي ذلك بعد أن تحدث ضد جماعات ميليشياوية تفرض قبضتها على العراق الممزق من الحرب، بحسب الصحيفة.وأشارت تيلغراف إلى أن إحدى […]

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