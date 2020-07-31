رسمياً.. “كامب نو” يحتضن مباراة برشلونة ونابولي في دوري الابطال

2020/07/31 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشكل رسميًا، موقفه من إقامة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، على ملعب “كامب نو”، بسبب تفشي جائحة كورونا “كوفيد – 19” في كتالونيا.وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أنّ “المباراة ستقام في ملعبها بشكل طبيعي”.وقال يويفا في بيانه: “نحن […]

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