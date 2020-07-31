بلجيكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بين اللاجئين

2020/07/31 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل وزارة الصحة البلجيكية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بلجيكا مرة أخرى ،

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