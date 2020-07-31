نائب: 18 ساعة انقطاع للتيار الكهربائي عن الشعلة والغزالية يوميا

2020/07/31 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… حمل النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الجمعة، وزارة الكهرباء مسؤولية تراجع ساعات التجهيز في عموم مناطق العاصمة بغداد والمحافظات، فيما بين ان منطقتي الشعلة والغزالية يستمر انقطاع التيار الكهربائي فيها ل ١٨ ساعة يوميا.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، انه “تم تسليم وزير الكهرباء ملف كامل عن تدهور الكهرباء بهذه المناطق، حيث […]

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