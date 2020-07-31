النزاهة الاتحادية تَتَتَبَّعُ متهماً ينتحل شخصيَّة نائب وتضبطه متلبساً في الأنبار

2020/07/31 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، نتائج تَتَبُّعها لأحد الْمُتَّهَمين الذي أقدم على انتحال شخصيَّة أحد النُّوَّابِ، مبينةً ضبطه متلبساً في محافظة الأنبار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مديريَّة تحقيق الهيئة بمحافظة نينوى تلقت معلوماتٍ عن إقدام أحد الْمُتَّهَمين على انتحال شخصيَّة أحد النُّوَّابِ، والاتصال بمديريَّة تربية المحافظة بصفته […]

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