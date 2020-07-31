تحدث عن أزمة المياه في العيد.. عضو مفوضية حقوق الإنسان: كأن الحكومة تتعمد خلق الأزمات!

2020/07/31 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتقد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الجمعة، عدم توفر مياه الإسالة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وقال البياتي في تدوينة على فيس بوك: “لم نكن نتوقع ونحن في سنة ٢٠٢٠ أننا عندما نعايد الأقرباء والأصدقاء في العيد سيكون السؤال عن توفر مياهالإسالة أم لا”.وأضاف البياتي: غريب أمر […]

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