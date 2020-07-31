لقاء مرتقب بين حلف الناتو والجهات العراقية في آب المقبل

2020/07/31 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي في بروكسل صادق الركابي، الجمعة، مع مُساعِد أمين عامّ حلف الناتو لشؤون العمليّات جون مينزا، آخر مُستجدّات العلاقات بين العراق والناتو.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (31 تموز 2020)، ان “سفير جمهوريّة العراق في بروكسل صادق الركابيّ التقى في مكتبه بمقرّ السفارة مُساعِد أمين عامّ حلف الناتو لشُؤُون …

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