إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة

2020/07/31 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها قرية زبوبا غرب جنين بالضفة الغربية.وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاههم ما أدى إلى إصابة عدد منهم.وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال […]

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