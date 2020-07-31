كهرباء البصرة: إضافة 450 ميغا واط إلى المنظومة الوطنية

2020/07/31 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية كهرباء البصرة إضافة اربعمئة وخمسين ميكا واط إلى المنظومة الوطنية.

بيان لكهرباء البصرة، أكد استلام وحدتين في السابع من شهر آب المقبل من محطة الزبير الغازية، مشيرا الى وجود تنسيق مع الجانب الإيراني لاستلام مئتي ميكا واط إضافية.

وأضاف البيان، أنه سيتم إعادة مئتي ميكا واط من محطة شط البصرة الغازية، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي ليس بسبب الإنتاج وإنما بسبب خطوط النقل.

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