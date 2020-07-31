موسوي: سعداء بعودة الاستقرار للعراق ومستعدون للحوار مع دول المنطقة ومن بينها السعودية

2020/07/31 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت وزارة الخارجية الإيرانية، ارتياحها من عودة الاستقرار الى العراق.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي، عن سروره لعودة الاستقرار السياسي للعراق، عقب اختيار مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء، مؤكدا دعم بلاده للعراق.

وعن الشأن الإقليمي، أبدى موسوي استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة، ومن بينها السعودية، سواء كان ذلك بوساطة أو من دونها، مضيفا ان الخلافات القائمة ليست سوى “سوء فهم مختلق”، يمكن حله عبر الحوار في ظل الكثير من المشتركات، على حد تعبيره.

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