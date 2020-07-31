الخدمات النيابية: آلاف المشاريع الخدمية متوقفة بسبب الفساد وهدر المال العام

2020/07/31 | 14:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، توقف آلاف المشاريع الخدمية الى شبهات الفساد وهدر المال العام.

وقال البخاتي في تصريح، إن الخدمات النيابية عمدت على مراجعة كل المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات الأخرى، ووجدت آلاف المشاريع تتعلق بوزارة الأعمار والإسكان متوقفة ومتلكئة.

وأضاف، أن تلك المشاريع تتعلق بالسكن والصحة والتربية، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزيرة الإعمار نازنين محمد وسو، تقديم كشف تفصيلي عن تلك المشاريع خلال فترة وجيزة.

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