2020/07/31 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت دولتا قطر والكويت اليوم الجمعة انخفاضاً في نسب الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وأعلنت قطر تسجيل 235 إصابة جديدة بكوفيد – 19 وثلاث حالات لمرضى بالفيروس.وبذلك، تكون الإصابات في قطر قد انخفضت بواقع 72 إصابة سجلت يوم أمس الخميس.من جانبها، أعلنت الكويت تسجيل 428 إصابة جديدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض بإصابات كورونا في قطر والكويت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض بإصابات كورونا في قطر والكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).