الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات

2020/07/31 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يواصل الدولار انخفاضه الكبير اليوم، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في 10 سنوات إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل فيروس كورونا.ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار، وهو أقوى مستوياتها منذ مايو 2018.وتقوضت الثقة في العملة الأمريكية […]

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