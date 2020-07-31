دراسة تكشف تأثير البدانة والسمنة على عمر الإنسان

2020/07/31 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجه دكتور متخصص بالتغذية تحذيرا من العواقب الوخيمة للسمنة، مشيرا إلى أنها تسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وعند اتباع نظام غذائي غير صحي تقصر العمر بمقدار 10-15 سنة.نشر الدكتور المتخصص بالتغذية والأمراض، ميخائيل غينزبورغ، دراسته التي قال فيها “هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن الرجال البدناء هم أكثر ميلا لتناول السكريات […]

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