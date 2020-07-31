2020/07/31 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة الديوانية تعفي المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية لإحياء العيد مع ذويهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة الديوانية تعفي المنتسبين الموقوفين من العقوبات الانضباطية لإحياء العيد مع ذويهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).