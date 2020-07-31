أوكرانيا: المحادثات مع إيران بشأن تعويضات الطائرة

2020/07/31 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، إن المحادثات مع إيران بشأن إسقاط طائرة أوكرانية في يناير "بناءة"، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه.

وأضاف كوليبا اليوم الجمعة في إيجاز عبر رابط فيديو بعد اجتماع مع وفد إيراني: "انتهت المحادثات في وقت متأخر الليلة الماضية.



استمرت 11 ساعة.



بشكل عام كانت بناءة...



هناك اتفاق وتفاهم على أن هناك حاجة إلى تحقيق أكثر شفافية وحيادية من جانب إيران".

وأقرت القوات الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بعد أن اعتقدت أنها صاروخ في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الولايات المتحدة.

وقتل جميع الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

المصدر: "رويترز"

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بغداد اليوم- متابعة

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جيش بلاده بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ "حزب الله" أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.

وقال مصدر مطلع إن هذه التعليمات أ

بغداد اليوم- متابعة

انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8% في الربع الثاني من 2020، إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات أزمة كورونا.

والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق

بغداد اليوم- متابعة

ألقى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، خطابا بمناسبة عيد الأضحى المبارك مهنئا فيه الأمة الإسلامية بحلول هذا العيد.

وتطرق خامنئني في كلمته التي بثها التلفزيون الإيراني، إلى العقوبات الأمريكية على إيران، مشيرا إ

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