النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

2020/07/31 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأميركي، إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 43.35 دولار للبرميل.وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9% بعد […]

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