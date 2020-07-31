2020/07/31 | 15:25 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..إدارة نادي الصناعات الكهربائية تتعاقد مع حارس المرمى صگر عجيل لتمثيل فريق الكرة بالموسم المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. إدارة نادي الصناعات الكهربائية تتعاقد مع حارس المرمى صگر عجيل لتمثيل فريق الكرة بالموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. إدارة نادي الصناعات الكهربائية تتعاقد مع حارس المرمى صگر عجيل لتمثيل فريق الكرة بالموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).