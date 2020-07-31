الدفاع النيابية توجه كتابا للكاظمي لمعرفة أسباب الانتهاكات التركية

2020/07/31 | 15:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وجهت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، كتابا رسميا لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسحلة مصطفى الكاظمي لمعرفة أسباب الانتهاكات التركية.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “خروقات تركية مستمرة في شمال العراق وعلى الحكومة التحرك لوقف ذلك”.واضاف ان “اللجنة وجهت كتابا الى الكاظمي والقوات الأمنية لمعرفة أسباب الانتهاكات […]

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