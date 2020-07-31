في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غداً.. قمة كروية دون جمهور

2020/07/31 | 15:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يحتضن ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن قمة كروية ساخنة بين تشيلسي وآرسنال يوم غد السبت.وتقام المباراة بين الفريقين دون جمهور لحساب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019 – 2020، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد.وحصل تشيلسي على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بعد […]

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